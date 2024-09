ASSE : Coup de théâtre, un ancien entraîneur au PSG va débarquer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'humiliation subie vendredi soir sur la pelouse de l'OGC Nice (8-0), Olivier Dall'Oglio se retrouve sur la sellette. En interne, la question de sa succession devient un sujet central et plusieurs noms commencent à filtrer, notamment celui d'un ancien membre du PSG. Deux anciens internationaux français seraient aussi ciblés par la direction stéphanoise.

« Un sentiment de honte ». Après la lourde défaite concédée par son équipe sur la pelouse de l’OGC Nice, Olivier Dall’Oglio ne savait plus où se mettre. Le technicien ne trouve pas la solution en ce début de saison et l’euphorie liée à la remontée en Ligue 1 a disparu. La tempête s'abat sur l’ASSE, et notamment sur son entraîneur.

L'ASSE prépare la succession de Dall'Oglio ?

Prolongé automatiquement après le retour du club en Ligue 1, Dall’Oglio ne dispose pas d’une incroyable côte auprès de ses dirigeants. Comme annoncé par But Football Club, son avenir à l’ASSE est menacé et quelques noms commencent à être évoqués dans les couloirs de l’Etrat.

Trois noms sont évoqués

Selon le média, trois noms figurent en tête de la short-list en cas de départ de Dall’Oglio. Le premier se nomme Zoumana Camara. Passé par les équipes jeunes du PSG, il est libre de tout contrat et avait déjà discuté avec la direction de l’ASSE l’hiver dernier. Tout comme Patrick Vieira qui, pour patienter, joue les consultants sur DAZN. Le dernier profil évoqué est celui de Willy Sagnol. Mais contrairement aux deux autres, l’ancien du Bayern Munich est sous contrat, avec la sélection géorgienne.