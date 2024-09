Mercato : Le RC Lens a trouvé le renfort parfait

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une page s'est tournée au RC Lens cet été avec le départ de Franck Haise vers l'OGC Nice. Pour le remplacer, la direction a décidé de miser sur Will Still, qui présente l'avantage de bien connaître la Ligue 1 puisqu'il dirigeait le Stade de Reims la saison dernière. Pour Adrien Thomasson, le caractère trempé du Belgo-anglais tranche radicalement avec celui de Franck Haise.

Le RC Lens entame un nouveau cycle après le départ de Franck Haise à l’OGC Nice. Pour remplacer le technicien qui avait mené la formation à la Ligue des champions la saison dernière, la direction a jeté son dévolu sur Will Still. Le Belgo-anglais cochait toutes les cases. Francophone, le technicien avait fait ses classes au Stade de Reims. Mais Still n’est pas arrivé seul, puisque son frère Edward l’accompagne dans son aventure.

L'arrivée de Still fait l'unanimité

Invité de Stephen Brunch, Adrien Thomasson est revenu sur les changements opérés au RC Lens, et notamment sur la venue de Will Still. « Il est arrivé avec ses frères, ils parlent essentiellement anglais entre eux! Un anglais très prononcé! Je pense qu’ils font exprès avec leur accent pour qu’on ne comprenne pas trop (sourire)! Il y a pas mal de différences par rapport au coach Haise. Le coach Still n’a pas sa langue dans sa poche. Je pense que ça lui a joué des tours à Reims » a confié le joueur au micro de RMC ce dimanche.

« C’est l’homme parfait »

Le caractère de Still tranche radicalement avec celui de Franck Haise. Mais cela ne dérange pas particulièrement le vestiaire selon Thomasson. « En termes de philosophie et de travail au quotidien à l'entraînement, il y a pas mal de similitudes avec le coach Haise. On apprend encore à le découvrir. C'est difficile de passer après le coach Haise, et je trouve que c'est l'homme parfait. Il arrive avec beaucoup de fraîcheur et de dynamisme » a confié le milieu de terrain de 30 ans.