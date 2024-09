Mercato : A peine parti, il va retrouver l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jordan Veretout ne sera pas dépaysé au moment de retrouver l'OM ce dimanche. Fraîchement arrivé à l'OL, le milieu de terrain de 31 ans va retrouver ses anciens coéquipiers à l'occasion de l'Olympico organisé au Groupama Stadium. L'ancien de l'AS Roma intègre le 3-5-2 mis en place par Pierre Sage.

Ce dimanche, l’OM défie l’OL en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux équipes, et notamment pour celle de Roberto de Zerbi, qui a l’occasion de rejoindre l’AS Monaco et le PSG en tête du classement de la Ligue 1. Quatorzième avant cet Olympico, l’OL va devoir, enfin, lancer sa saison.

Grande première pour Veretout

Pour ce choc, Pierre Sage a pris la décision d’aligner son équipe en 3-5-2. Arrivé à Lyon au début du mois de septembre, Jordan Veretout va connaître sa première titularisation, après une première apparition face à Lens. Selon L’Equipe, il devrait prendre place dans l’entrejeu aux côtés de Corentin Tolisso ou encore Nemanja Matic.

« Je l’attends avec impatience »

Il y a quelques jours, l’ancien joueur de l’OM avait annoncé la couleur. « Je l’attends avec impatience, mais il faut rester concentré sur ce que le coach demandera. Il faudra mettre ses émotions de côté, ce sera un match de foot, et il faudra rester concentré pour ne pas passer à côté » avait déclaré Veretout.