Mercato : L’OM va régaler Rabiot ?

Comme Adrien Rabiot l’a fait cet été, Fabrice Fiorèse et Lorik Cana ont eux aussi porté le maillot de l’OM après celui du PSG. Une expérience compliquée pour le premier, mais qui s’est avérée être un succès pour le second. Ce dernier estime que s’il a la bonne attitude et la bonne mentalité, l’international français va prendre du plaisir à Marseille.

Ce qu’Adrien Rabiot est en train de vivre, Fabrice Fiorèse et Lorik Cana sont déjà passés par là. À l’instar de Frédéric Déhu, eux aussi ont décidé de jouer pour l’OM après avoir porté le maillot du PSG. Leur cas est un peu différent de celui de l’international français (48 sélections), puisqu’ils étaient passés directement de Paris à Marseille, avec plus ou moins de succès.

« Il est, j’ai le sentiment, apprécié par les Marseillais »

« J’ai été détesté dans les deux clubs. Je pense que moi on ne pourra vraiment pas m’égaler. Lui, il est, j’ai le sentiment, apprécié par les Marseillais. Son adaptation va être rapide », a confié Fabrice Fiorèse au micro de Téléfoot, lui qui avait quitté l’OM en prêt un an seulement après son arrivée. Lorik Cana quant à lui a su totalement se faire adopter à Marseille, où il est resté pendant quatre ans, de 2005 à 2009, et a même porté le brassard de capitaine.

« Il va te le redonner fois 10 »

L’ancien international albanais (92 sélections) estime que s’il a la bonne attitude, l'expérience d'Adrien Rabiot sera également une réussite. « Je pense que Marseille reste le plus grand emblème du football français. Un chapitre à l’OM dans toute carrière d’un joueur de foot professionnel, si on la prend avec la juste envie, avec la juste mentalité, avec la juste grinta de faire en sorte de sacrifier pour ce club là, il va te le redonner fois 10 », a déclaré Lorik Cana.