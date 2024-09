Rabiot à l’OM : L’annonce qui va remettre le feu au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot a été le sujet d'actualité de la semaine dans le football français, puisque l'ancien titi du PSG a décidé de signer à l'OM pour se relancer. Un transfert vécu comme une véritable trahison de la part des supporters parisiens, et la dernière interview de Rabiot accordé au site officiel de l'OM ne risque pas d'arranger les choses...

Accueilli en héros par plusieurs centaines de supporters de l'OM en début de semaine à l'aéroport de Marignane, Adrien Rabiot (29 ans) peut d'ores et déjà s'attendre à un accueil très hostile de la part de ceux du PSG le 16 mars prochain, à l'occasion du Classico. Il faut dire que le milieu de terrain de l'équipe de France, pur produit de la formation parisienne, a rejoint le rival historique après avoir fait partie de l'équipe première du PSG pendant sept saisons, où il a été révélé au plus haut niveau.

« Un choix du coeur »

Et la tension autour du cas Rabiot risque de s'accentuer avec son entretien accordé samedi au site officiel de l'OM, dans lequel il évoque ouvertement un choix de carrière dicté par son coeur : « Je suis très, très content. Très fier d’être ici. C’est un club que j’ai choisi avec le cœur. J’espère que ça va bien se passer. C’est un très bon choix sportif. J’ai été agréablement surpris par l’accueil. Ça fait très plaisir. On voit déjà la ferveur. J’imagine que c’est peut-être 2 ou 3% de ce qu’il peut se passer dans le stade, dans la ville. Je suis très content. J’ai hâte de commencer et de voir l’ambiance qu’il peut y avoir au stade », indique Rabiot.

Des objectifs XXL avec l'OM

Rabiot poursuit en affichant ses ambitions avec l'OM : « Je suis un compétiteur, je suis un gagnant donc je me fixe forcément de gros objectifs. C’est une très belle équipe. L’opportunité de faire de grandes choses, d’essayer d’accrocher le haut du tableau en championnat, faire tout ce qu’on peut en tout cas pour ça. Faire un très bon parcours en Coupe, la gagner aussi ce serait beau. Je sais que l’objectif du club c’est de retrouver la Ligue des champions ». Pas sûr que les supporters du PSG apprécient cette nouvelle sortie médiatique.