F1 - Verstappen : Fin de la série noire ?

Arnaud De Kanel

Battu depuis sept week-end consécutifs, Max Verstappen a une chance de mettre fin à sa série noire ce dimanche à Singapour. Le Néerlandais a retrouvé des couleurs en qualifications en réalisant le deuxième temps derrière Lando Norris. La victoire est donc envisageable.

Max Verstappen n'y arrive plus depuis le Grand Prix de Barcelone, sa dernière victoire en Formule 1. Le leader du championnat sait que la saison peut basculer ce week-end à Singapour et il a parfaitement réagi en signant le deuxième temps des qualifications, ce qui lui permet de rester dans la course à la victoire.

«Nous aurons une chance de viser la victoire»

« Les qualifications se sont bien passées, on a réussi à faire progresser la voiture. Je suis heureux d’être en première ligne quand je vois où nous étions hier. Mon tour a été annulé avec le double drapeau jaune, tout le monde n’avait qu’un tour et on ne veut pas trop en faire. Je me satisfais de la deuxième place. C’est toujours assez difficile. Les pneus peuvent vous donner beaucoup de temps et vous en faire perdre aussi. Je pense que tout s’est bien passé pour nous en qualifications et j’en suis heureux. Nous sommes deuxièmes, mais c’est difficile de dire où nous en serons demain. Mais nous aurons une chance de viser la victoire », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le décor est planté.

La grille à Singapour

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Nico Hülkenberg (Haas)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Yuki Tsunoda (VCARB)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Carlos Sainz (Ferrari)

11. Alex Albon (Williams)

12. Franco Colapinto (Williams)

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Daniel Ricciardo (VCARB)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Valtteri Bottas (Stake F1)

20. Guanyu Zhou (Stake F1)