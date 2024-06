Mercato : Un ancien du PSG veut boucler un transfert à l’OM ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour l’hiver dernier après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique a été une des bonnes surprises de la deuxième partie de saison de l’OM. Une prolongation était même évoquée récemment pour le Brésilien de 22 ans, à qui il ne reste qu’un an de contrat. Mais en Italie, la Juventus, où Thiago Motta a récemment été nommé entraîneur, serait intéressée par son profil.

Alors que l’on pensait qu’il repartirait, Luis Henrique est finalement resté à l’OM l’hiver dernier. Après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, l’ailier brésilien a été conservé par le club, alors entraîné par Gennaro Gattuso, et a ensuite eu l’opportunité de se montrer sous les ordres de Jean-Louis Gasset.

L’OM a fait une offre de prolongation à Luis Henrique

Satisfait des prestations et de l’état d’esprit de Luis Henrique, l’OM était même prêt à prolonger son contrat, comme indiqué par La Provence . « Je suis content ici à Marseille », avait confié le Brésilien de 22 ans en conférence de presse, remettant ce sujet à la fin de la saison. Mais un mois plus tard, ce dossier ne semble toujours pas avoir avancé.

Luis Henrique dans le viseur de la Juventus ?