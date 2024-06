Mercato : Un ancien du PSG veut boucler le transfert de Mbappé

Arnaud De Kanel

Directeur sportif du PSG de 2012 à 2017, Olivier Létang avait démissionné avant de devenir président du Stade Rennais puis du LOSC où il officie depuis 2020. Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, il souhaiterait offrir un premier renfort à son nouvel entraineur, Bruno Génésio. Le Manceau insisterait pour la venue d'Ethan Mbappé.

Un Mbappé peut en cacher un autre. Après l'annonce du départ de Kylian, c'est son frère, Ethan, qui a quitté le PSG. « Pour tout ce que tu m’as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu as mises sur ma route et pour la manière dont tu m’as fait grandir, au nom de l’amour sincère que je te porte, je te dis merci et au revoir PSG », écrivait le jeune milieu de terrain sur les réseaux sociaux mardi. Sa prochaine destination semble se préciser.

Mbappé file vers le LOSC

Désormais libre, Ethan Mbappé se rapproche du LOSC selon les informations de Foot Mercato . Les Dogues se montreraient même très optimistes quant à l'issue de ce dossier piloté par un ancien dirigeant du PSG.

Létang pousse pour Mbappé

Cet homme n'est autre que Olivier Létang, actuel président du LOSC. L'ancien directeur sportif du PSG tenterait de faire accélérer ce dossier afin d'obtenir la signature d'Ethan Mbappé le plus rapidement possible, lui qui apprécie le profil et la personnalité du milieu de terrain.