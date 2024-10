Mercato : Un agent pousse pour le faire signer à l’OM !

Arnaud De Kanel

L'Olympique de Marseille continue d’animer le marché des transferts et garde un œil attentif sur les occasions à saisir. Ces derniers temps, un nom revient régulièrement dans les discussions : celui d’Arthur Melo. Le milieu brésilien, autrefois considéré comme une valeur sûre, semble désormais écarté des projets de Thiago Motta à la Juventus, ouvrant ainsi la porte à un possible départ. Son agent tente de l'envoyer à l'OM en indiquant que son profil pourrait convenir à Roberto De Zerbi.

Après un mercato estival déjà marqué par de nombreuses recrues, l'OM ne compte visiblement pas lever le pied cet hiver. Une nouvelle piste se dessine en Italie, et un nom revient de plus en plus souvent : celui d'Arthur Melo. Le milieu de terrain brésilien, qui n’est plus dans les petits papiers de Thiago Motta à la Juventus, pourrait bien rebondir sous le maillot marseillais. L’intérêt de l’OM a été révélé par Federico Pastorello, l'agent du joueur, qui a évoqué des discussions en cours avec le club phocéen.

«De Zerbi pourrait être intéressé»

« Nous devons trouver une solution, c'est dommage de ne pas voir un joueur de cette qualité sur le terrain. Mais nous acceptons et respectons la décision. En janvier, nous trouverons un nouvel arrangement. Un avenir à Marseille ? Il y a eu des discussions, De Zerbi pourrait être intéressé par lui en raison de ses caractéristiques. Ils ne m'ont jamais demandé sincèrement. Nous devons trouver une solution, c'est un péché mortel de voir un joueur de sa qualité inutilisé. Malheureusement, il n'est plus dans les plans de la Juventus, même si, à mon avis, il pourrait apporter quelque chose de différent à la lumière du nouveau système de jeu », a confié Federico Pastorello pour Gianluca Di Marzio.

Un geste d'agent ?

Mais qu'en est-il vraiment ? Pour l'heure, l'OM ne souhaiterait pas recruter de milieu supplémentaire cet hiver, et encore moins Arthur Melo qui n'est pas une priorité. Il s'agit donc certainement d'une simple manœuvre de son agent pour faire monter les enchères ou bien pour suggérer l'idée aux dirigeants olympiens. Affaire à suivre...