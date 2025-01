Mercato : Transfert imminent, l’OM a tout préparé !

Arnaud De Kanel

Présent en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a pris tout le monde de court en annonçant le départ imminent d'Ismaël Koné, recruté il y a six mois. Et en réalité, l'OM songeait depuis un certain temps à se séparer du milieu de terrain canadien puisque le club phocéen aurait sondé le marché au mois de décembre.

Roberto De Zerbi a surpris son monde vendredi après-midi en conférence de presse. L'entraîneur de l'OM n'a pas mâché ses mots. De Zerbi a pris un moment pour vider son sac sur Ismaël Koné. L’international canadien de 22 ans ne semble plus avoir sa place au sein du projet marseillais. Si son arrivée l’été dernier avait suscité beaucoup d’espoir, son avenir au club s’assombrit sérieusement.

L'OM met le cap sur Amine Gouiri après des pistes infructueuses. Une stratégie audacieuse en pleine négociation ! ⚽

➡️ https://t.co/XcEmfkzvzJ pic.twitter.com/IDjzRvbV4b — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

«Il ne m'a pas montré qu'il pouvait faire partie de ce projet»

« Koné va probablement s'en aller, c'est pourquoi il n'y avait pas de sens qu'il s’entraîne avec nous. (...) Le départ de Koné, c'est notre choix, on sait l'équipe qu'on veut, mais c'est un gentil garçon. Il ne m'a pas montré qu'il pouvait faire partie de ce projet, mais il y avait beaucoup de concurrence. Je fais jouer ceux qui le méritent. On assume de vouloir construire une équipe toujours plus forte pour laisser notre empreinte », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.

L'OM avait déjà sondé le marché

Ce samedi, L'Equipe apporte des précisions au dossier Koné. Selon les informations du quotidien, le Canadien n'aurait pas pris compte des remarques de Roberto De Zerbi. Son entourage aurait malgré tout compris que l'histoire touchait à sa fin lorsque Bilal Nadir lui est passé devant. L'Equipe indique également que l'OM avait préparé son coup puisque le club phocéen aurait sondé le marché au mois de décembre. La décision de se séparer de Koné aurait quant à elle été prise cette semaine. Reste plus qu'à lui trouver une porte de sortie, en Ligue 1, ou ailleurs...