Mercato : Transfert à 15M€, un club allemand copie le PSG ?

Le comité directeur du PSG semble avoir craqué et avoir décidé de totalement se retirer du dossier Rayan Cherki après une demande de dernière minute de l’OL. De quoi permettre au Borussia Dortmund de s’immiscer dans cette opération. Et comme le PSG, le BvB compte boucler un transfert à 15M€ pour Cherki.

Le PSG s’est récemment lancé sur les traces de Rayan Cherki (20 ans) ces dernières semaines avec comme ambition de boucler la venue de l’international espoir français qui n’est plus le bienvenu à l’OL. Le10sport.com vous a même assuré le 21 juin dernier que si Cherki venait à entamer sa dernière année de contrat, il n’aura plus le « même traitement » en poursuivant dans le Rhône.

Arrêt net des discussions entre le PSG et l’OL

L’Équipe a confié que le PSG et l’OL avaient trouvé un terrain d’entente pour le transfert de Rayan Cherki à 15M€. Néanmoins, la réclamation d’un intéressement de Cherki sur son transfert de la part de l’OL aurait fait enrager le PSG, puisque la question n’était jamais venue sur le tapis. Le Paris Saint-Germain a mis un stop aux discussions et au bon déroulement de l’opération qui s’est soldée par un échec cuisant grâce auquel le Borussia Dortmund pourrait passer à l’action.

Bellingham, Haaland… Cherki adhère au projet développement du BvB

Selon les informations divulguées par L’Équipe , Rayan Cherki s’est détourné du PSG au dernier moment des négociations, voyant le vent tourner et l’échec de l’opération se dessiner. La cause ? Le Borussia Dortmund lui a promis le numéro 10, entre autres, et un développement qui lui permettrait d’éventuellement suivre les traces d’Ousmane Dembélé, d’Erling Braut Haaland ou bien Jude Bellingham.

Le BvB, comme le PSG, est prêt à mettre 15M€ pour Cherki