Mercato : Transfert à 100M€, il donne sa réponse au PSG

Hugo Chirossel

À la recherche d’un joueur capable de succéder à Kylian Mbappé, le PSG est notamment annoncé sur la piste de Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale aurait d’ailleurs formulé une offre de 100M€ afin de s’attacher les services de l’international géorgien de Naples, qui serait ouvert à un transfert à Paris.

Remplacer Kylian Mbappé sera l’une des priorités du PSG lors du prochain mercato estival. En ce sens, plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur des dirigeants parisiens, notamment Khvicha Kvaratskhelia. Auprès de la Gazzetta dello Sport , Mamuka Jugeli, agent de l’international géorgien (29 sélections) a d’ailleurs confirmé que le club de la capitale avait fait une offre à Naples afin de le recruter.

« Il y a un intérêt et une offre du PSG »

« L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Kvaratskhelia n'est pas vrai. Il y a un intérêt et une offre du PSG, tout dépend de la décision de Naples et de son président », a déclaré Mamuka Jugeli. Khvicha Kvaratskhelia est pour le moment concentré sur l’Euro qu’il disputera avec la Géorgie : « Il se concentre maintenant sur l’Euro, il veut bien faire pour la première participation historique de la Géorgie à une compétition majeure et ne veut pas se laisser distraire par quoi que ce soit d'autre . »

Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG