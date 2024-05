PSG : Surprise, il peut gâcher la succession de Mbappé !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain pourrait bien décider de recruter deux stars pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé. Voilà plusieurs semaines déjà que la presse italienne nous parle d’un vif intérêt des parisiens pour Victor Osimhen, déjà approché l’été dernier selon nos informations, mais surtout d’un Khvicha Kvaratskhelia qui pourrait bien être la grande priorité du mercato.

L’été parisien pourrait avoir quelques chose de Naples. Depuis l’annonce officielle du départ de Kylian Mbappé, le PSG a lancé les grandes manœuvres pour le remplacer et Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en mains pour recruter pas une, mais bien deux stars.

Osimhen et Kvaratskhelia, le PSG veut frapper fort

Il s’agirait d’après les médias italiens de Victor Osimhen ainsi que de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Pour le premier, nous vous avions révélé sur le10sport.com que le PSG avait déjà essayé de le recruter l'été dernier, mais le Napoli avait réclamé jusqu’à 200M€. La situation a radicalement changé un an après, puisqu’il est clairement sur le marché des transferts, avec une clause de départ entre 120 et 130M€. Pour l’ailier géorgien c’est un peu différent, puisqu’il pourrait coûter beaucoup plus cher.

Antonio Conte ferme la porte du Napoli !