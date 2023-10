Mercato : Tensions au Real Madrid avec une star ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le milieu de terrain croate n'a plus le même rôle au Real Madrid cette saison. D'ailleurs, il y aurait eu quelques frictions entre le joueur de 38 ans et le club madrilène à cause de la Croatie.

Cette saison, Luka Modric a vu sa situation radicalement changer au Real Madrid. Le milieu de terrain croate a vu la nouvelle génération prendre le pouvoir à la Casa Blanca avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Jude Bellingham. Luka Modric occupe désormais un rôle de remplaçant sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Quel avenir pour Modric au Real Madrid ?

De ce fait, Luka Modric pourrait être amené à reconsidérer son avenir au Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, l’international croate pourrait décider de ne pas prolonger. Toutefois, il y aurait eu quelques frictions entre le milieu de terrain de 38 ans et le Real Madrid ces derniers temps.

La Croatie, point de friction entre Modric et le Real Madrid ?