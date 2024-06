Mercato : Surprise, le PSG a trouvé le successeur d’Hakimi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'Achraf Hakimi pourrait constituer une bien jolie vente dans les prochaines années, le PSG aurait commencé à se pencher sur sa succession. Chargé du recrutement parisien, Luis Campos apprécierait la polyvalence Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam), formé aux Pays-Bas et dont le contrat arrive à expiration en juin 2025.

Le PSG n'a pas l'intention de délaisser le secteur défensif lors de ce mercato estival, et ce même si la succession de Kylian Mbappé occupe une place centrale dans le recrutement. La formation souhaiterait miser un défenseur central. Mais elle ne perd pas de vue son côté droit occupé par Achraf Hakimi. Sa doublure Nordi Mukiele ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et le PSG souhaite accueillir du sang frais. D'autant qu'Hakimi conserve une belle côte sur le marché et pourrait quitter le PSG dans les prochains mois. Le Real Madrid le suit attentivement selon les informations de Mario Cortegana.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Hakimi très apprécié en Europe

« C'est un joueur qui est apprécié, qui est dans le collimateur et qui s'intègre parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, parce qu'il est polyvalent et parce qu'il est madridista. De plus, et c'est peut-être le plus important, il s'inscrit dans la politique du club qui cherche à recruter des joueurs qui se trouvent dans une situation contractuelle assez favorable. « Les délais s'accordent bien. Je ne pense pas qu'il puisse partir en 2025 parce qu'il est au PSG. Il devrait attendre 2026. C'est difficile » a déclaré le journaliste de The Athletic.

Luis Campos a identifié son remplaçant