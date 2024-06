Transferts : Le rêve du PSG s’envole à l’étranger ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une position indélicate dans la course à la signature de Bernardo Silva, transfert rêvé de Luis Campos. Le conseiller football du PSG témoignerait de l’irruption du Bayern Munich dans ce dossier et de la détermination de Vincent Kompany, ex-coéquipier du joueur de Manchester City, de le boucler.

Bernardo Silva est tout bonnement la recrue rêvée de Luis Campos pour le PSG depuis sa nomination en tant que conseiller football du club parisien le 10 juin 2022. Le10sport.com vous assurait ceci en août de la même année tout en vous confiant qu’une offre de 80M€ avait été dégainée et adressée à Manchester City, sans pour autant faire vaciller le club mancunien dans le dossier Silva.

Bernardo Silva, une aubaine à 58M€ ?

Le milieu offensif portugais est finalement resté à Manchester City et y a même prolongé son contrat à l’été 2023 dans la foulée du triplé historique des Skyblues , à savoir le sacre en Ligue des champions, en Premier League et en FA Cup. Une clause libératoire de 58M€ a été incluse dans le contrat qui court jusqu’en 2026. Mais elle pourrait ne pas faire les affaires du PSG.

Bernardo Silva fait tourner la tête de Kompany au Bayern Munich ?