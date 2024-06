Mercato : Un joueur du PSG se fait planter au dernier moment !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Placardisé par le PSG depuis plusieurs années maintenant, Layvin Kurzawa vient de quitter le club en fin de contrat. Le latéral gauche aurait déjà pu se relancer l’hiver dernier lorsque le FC Nantes était entré en contact avec lui, mais Kurzawa révèle que les Canaris l’ont finalement planté au dernier moment. Explications.

Au même titre que Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa est arrivé au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de cet exercice 2023-2024, et il a donc quitté le Parc des Princes libre. Le latéral gauche de 31 ans s’est longuement confié dans les colonnes de L’EQUIPE sur son calvaire des derniers mois au PSG, révèle les coulisses de son transfert avorté au FC Nantes l’hiver dernier.

Kurzawa contacté par le FC Nantes

« Au dernier jour du mercato, Moussa Sissoko, qui est un pote, m’appelle pour me dire que le club voudrait entrer en contact avec moi. J’ai dit : 'Aucun problème, qu’ils m’appellent’. Je leur explique que j’irais là-bas avec grand plaisir pour six mois. À Nantes, ils étaient hyper surpris. Je n’avais qu’une seule envie, rejouer au foot. J’ai appelé Luis Campos pour lui demander si c’était possible d’aller à Nantes. Il m’a dit : 'Bien sûr, je suis content pour toi’et qu’il n’y aurait aucun problème pour régler la question salariale », indique Kurzawa. Mais finalement, l’ancien latéral gauche du PSG s’est fait planter.

« Je n’ai plus eu de nouvelles... »