Mercato - PSG : Al-Khelaïfi va plomber un transfert avec le clan Mbappé

Cet été, le PSG va de nouveau tenter de dénicher de grands talents français. Une stratégie qui a été payante avec Bradley Barcola la saison dernière, et cette fois-ci, le club de la capitale prépare une offensive similaire avec Rayan Cherki. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas l'intention de négocier avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qui gère les intérêts du jeune Lyonnais.

Comme l'été dernier, le PSG tentera d'axer sa stratégie sur le recrutement de grands talents français, ce qui a fonctionné avec Bradley Barcola. Par conséquent, le club parisien s'intéresserait désormais à Rayan Cherki sur lequel l'OL ne compte plus, comme révélé par le10sport.com.

Al-Khelaïfi pas chaud pour le transfert de Cherki

Mais alors que le profil de Rayan Cherki plaît grandement à Luis Enrique et Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi est beaucoup moins chaud à l'idée de boucler ce transfert comme l'explique Foot Mercato . Et pour cause, c'est Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qui gère les intérêts du crack lyonnais. Et compte tenu de la fin de l'aventure parisienne du Bondynois, le président du PSG n'est pas très chaud à l'idée de négocier avec le clan Mbappé.

Le Borussia Dortmund va en profiter ?