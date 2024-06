Transferts : Mbappé part et va plomber un gros transfert du PSG ?

Pierrick Levallet

En quête de renforts pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaite recruter à tous les postes, y compris en défense. Les dirigeants parisiens continuent notamment de pousser pour Leny Yoro. Mais l'international Espoirs français aurait choisi le Real Madrid pour son avenir pour une raison bien précise.

Le PSG devrait encore se montrer particulièrement actif sur le mercato cet été. Après Matvey Safonov, le club de la capitale ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin. Les Rouge-et-Bleu souhaiteraient renforcer les rangs de Luis Enrique à tous les postes, y compris en défense. Et dans cette optique, Luis Campos suit attentivement un joueur de Ligue 1.

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG se tient à l'affût pour Leny Yoro...

En effet, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le conseiller football du PSG était intéressé par les services de Leny Yoro. Convoité par Manchester United et Liverpool, l’international Espoirs français aurait cependant une autre préférence pour son avenir.

... qui a choisi le Real Madrid