Mercato : Luis Enrique vise un gros transfert, le PSG a le feu vert !

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut se renforcer offensivement. Luis Enrique aimerait bien que ses dirigeants fassent le nécessaire pour recruter Dani Olmo, qu’il apprécie particulièrement. Le club de la capitale dispose des fonds pour boucler un tel transfert, d’autant plus que le RB Leipzig serait ouvert à une vente de son milieu offensif.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens sont en pleine réflexion. Ils s’interrogent pour savoir sur qui miser pour remplacer Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a annoncé en exclusivité, le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien voudrait rejoindre Paris, mais il faudra pour cela se mettre d’accord avec Naples. Cela ne sera pas une mince affaire, car le président napolitain Aurelio De Laurentiis a déclaré ne pas vouloir vendre son joueur cet été. Une grosse offre du PSG pourrait toutefois le faire changer d’avis.

Le PSG veut Dani Olmo, le RB Leipzig est ouvert à un départ

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait également un œil sur Dani Olmo. Ce dernier est notamment très apprécié par Luis Enrique, qui aimerait le faire venir à Paris. D’après les informations de The Sun , cela serait possible, car le RB Leipzig serait d'accord pour vendre son milieu offensif. L’Espagnol aurait une clause libératoire de 60M€ valable jusqu’au 15 juillet, mais après cela, la formation allemande serait ouverte aux discussions également.

Le FC Barcelone et Manchester City apprécient également Olmo