Mercato - PSG : Un joueur va recaler Luis Enrique et signer ailleurs ?

Alexis Brunet

Lors de son passage à la tête de l’équipe d’Espagne, Luis Enrique a pu avoir sous ses ordres Dani Olmo. Depuis, le coach du PSG est un grand admirateur du joueur du RB Leipzig. Il aimerait d’ailleurs le faire venir à Paris, mais cela sera compliqué. En effet, ce dernier souhaiterait plutôt rejoindre le FC Barcelone et Manchester City serait également prêt à faire une offre.

L’été dernier, le PSG avait décidé de faire confiance à Luis Enrique pour succéder à Christophe Galtier. Pour sa première saison à la tête du club de la capitale, l’entraîneur espagnol s’est très bien débrouillé, car il a mis la main sur tous les trophées nationaux possibles. En Europe, le parcours du champion de France a également été plutôt bon, car les partenaires de Marquinhos ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

Le PSG va être actif sur le mercato

Pour féliciter Luis Enrique de sa très bonne saison, les dirigeants parisiens sont décidés à lui faire plaisir sur le mercato. Des renforts sur toutes les lignes sont attendus. Pour le moment, Luis Campos a déjà mis la main sur un gardien de but, puisque Matvey Safonov s’est engagé avec Paris jusqu’en 2029. Débarqué du FK Krasnodar pour 20M€, il viendra concurrencer Gianluigi Donnarumma.

Dani Olmo est suivi par le FC Barcelone et Manchester City