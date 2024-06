Mercato - PSG : Cette recrue annonce du lourd

Alexis Brunet

Le PSG va être actif cet été sur le mercato, et le club de la capitale a d’ailleurs déjà accueilli une première recrue. Les dirigeants parisiens ont décidé de renforcer la concurrence au poste de gardien de but en mettant la main sur Matvey Safonov. Ce dernier débarque avec plein d’espoirs, et il a d'ailleurs annoncé vouloir remporter la Ligue des champions avec Paris.

Cet été, le PSG sera grandement scruté. En effet, il sera curieux de savoir par qui le club de la capitale va remplacer Kylian Mbappé, qui a décidé de rejoindre le Real Madrid. Mais en attendant de mettre la main sur le successeur du champion du monde 2018, Luis Campos avance ses pions sur d’autres dossiers. Il a d'ailleurs déjà recruté un gardien de but, en la personne de Matvey Safonov.

Matvey Safonov défend le PSG

Après avoir fait toute sa carrière au FK Krasnodar, Matvey Safonov a donc décidé de s’engager avec le PSG cet été. Pourtant, le gardien de but a révélé, lors d’un entretien au média russe Nobel , qu’on avait tenté de le dissuader de signer au sein du club de la capitale. « Lors de mon dernier match à Krasnodar, des enfants m’ont crié : "Ne va pas à Paris, ils n’ont pas d’histoire !" Quel âge a le PSG ? 54 ans. Est-ce un jeune club ? Sans histoire ? Quel âge a le FC Krasnodar ? Quinze ou seize ans. »

Safonov veut gagner la LDC avec le PSG