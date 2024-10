Mercato : Signature imminente au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bien que le mercato soit actuellement fermé, le PSG devrait prochainement annoncer plusieurs signatures. En effet, le club de la capitale travaille sur différentes prolongations. Il y a celle de Luis Enrique, mais pas seulement. Ainsi, après l'entraîneur du PSG, c'est Achraf Hakimi qui devrait parapher un nouveau contrat à Paris.

Recruté par le PSG en 2021 en provenance de l'Inter Milan, Achraf Hakimi est aujourd'hui un homme clé du schéma de Luis Enrique. Au-delà d'être un simple latéral droit, le Marocain est un rouage essentiel du jeu du PSG. Et alors que certaines rumeurs sont apparues sont l'avenir d'Achraf Hakimi, annoncé notamment de retour au Real Madrid, c'est bien à Paris que la suite de sa carrière s'écrirait...

Transferts : Le PSG reçoit une réponse à 100M€ ! https://t.co/5iDdyipWkl pic.twitter.com/sYWF4oV4fb — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Hakimi va prolonger

La prolongation d'Achraf Hakimi au PSG est dans les tuyaux et ce jeudi, AS est venu confirmer cette tendance en ce qui concerne le Marocain. En effet, le média ibérique fait savoir que la signature du Parisien serait de plus en plus proche alors que cela fait maintenant plusieurs semaines que les discussions seraient en cours entre Hakimi, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

Il est heureux à Paris

Par ailleurs, alors qu'il était question d'un potentiel retour d'Achraf Hakimi au Real Madrid, AS fait savoir que le Marocain serait heureux du côté de la capitale française. L'avenir devrait donc continuer de s'écrire sous le maillot du PSG pour Hakimi avec un contrat qui pourrait être prolongé d'ici peu. Affaire suivre...