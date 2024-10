Mercato - Arabie Saoudite : Coup de tonnerre pour Neymar

Amadou Diawara

Eloigné des terrains pendant près d'un an à cause d'une grave blessure au genou, Neymar a repris la compétition. Toutefois, le grand retour du Brésilien pourrait poser problème à Al Hilal, et ce, si le joueur ne se montre pas exemplaire. D'ailleurs, le club saoudien pourrait se séparer de Neymar lors du prochain mercato estival s'il n'adopte pas la bonne attitude au cours des prochains mois.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar a quitté le PSG. En effet, Al Hilal a déboursé environ 90M€ lors de l'été 2023 pour s'offrir les services du Brésilien. Toutefois, le club saoudien n'a pas vraiment profité du talent de la star de 32 ans.

Al Hilal lance un coup de pression à Neymar

Il y a près d'un an, Neymar s'est blessé gravement au genou, et ce, après avoir joué seulement quelques matchs sous les couleurs d'Al Hilal. Alors que la star de 32 ans est remise depuis peu, le club saoudien n'est pas forcément emballé.

«Al-Hilal risque de l’abandonner l’été prochain»

Selon les informations de Goal Arabia, le grand retour de Neymar devrait compliquer la gestion de Jorge Jesus à Al Hilal. D'ailleurs, la blessure du Brésilien a été vu comme un « soulagement, un fardeau en moins » en interne. Remis de sa grosse blessure, Neymar doit désormais se fondre dans un collectif qui fonctionnait bien sans lui. « Il doit abandonner les idées préconçues selon lesquelles il est la star indispensable. Il doit se débarrasser complètement de son apparence de célébrité et faire preuve d'humilité à l’entraînement pour intégrer une équipe forte qui ne dépend pas de lui ou d’un joueur », a écrit Goal Arabia. Alors que le trio Malcom - Mitrovic - Al-Dawsari fait forte impression en attaque, Neymar doit faire ses preuves à Al Hilal. Et s'il ne veut pas risquer un départ cet été, le joueur de 32 ans ne doit pas se comporter comme s'il était en pré-retraite en Arabie Saoudite. « Si Neymar joue sans engagement ni sacrifice, et continue de s’intéresser aux événements extra sportifs au détriment de son niveau, Al Hilal risque de l’abandonner l’été prochain », a conclu Goal Arabia.