Mercato : Le PSG a choisi son transfert pour cet hiver !

A quelques semaines du mercato d'hiver, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le PSG aura déjà une idée précise sur le recrutement à mener. Et visiblement, les dirigeants parisiens opteraient pour l'arrivée de latéraux afin de densifier la concurrence pour Achraf Hakimi et Nuno Mendes. En revanche, pas de numéro 9 à l'horizon.

Discret lors du précédent mercato estival, le PSG n'avait recruté que quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Par conséquent, l'effectif semble avoir des manques à certains postes qui pourraient être comblés lors du mercato estival.

Des latéraux attendus au PSG cet hiver ?

Et selon les informations de L'EQUIPE, ce sont des latéraux qui pourraient débarquer cet hiver au PSG. Il faut dire que Nuno Mendes et Achraf Hakimi ne sont pas vraiment concurrencés. A gauche, il n'y a aucun spécialiste du poste en dehors du Portugais et en l'absence de Lucas Hernandez. Lucas Beraldo peut dépanner, mais il ne semble pas très à l'aise. A droite, c'est le jeune Yoram Zague qui fait figure de doublure d'Achraf Hakimi. Mais s'il est talentueux, le joueur formé au PSG semble encore un peu tendre.

Pas de numéro 9 à l'horizon

En revanche, L'EQUIPE assure que le PSG n'a pas prévu de recruter un nouveau numéro 9 malgré les carences à la finition en Ligue des champions. Il faut dire que le retour très attendu de Gonçalo Ramos devrait avoir lieu à la fin du mois de novembre. Le Portugais retrouvera donc sa place de titulaire.