OM : De Zerbi prédit déjà un prestigieux transfert

Alexis Brunet

Cet été, l’OM avait décidé de se renforcer en défense centrale. Les dirigeants marseillais ont donc mis la main sur Derek Cornelius, mais également sur Lilian Brassier. Même si le Français ne s’est pas encore imposé au sein du club phocéen, Roberto De Zerbi lui promet un grand avenir et pourquoi pas un transfert en Premier League.

Encore une fois, l’effectif de l’OM a été très largement modifié à l’intersaison. Pablo Longoria voulait régénérer le groupe marseillais et pour cela il est allé piocher à l’étranger, mais également directement en Ligue 1. Ainsi, des joueurs comme Elye Wahi ou bien Lilian Brassier sont venus renforcer les rangs marseillais, avec déjà une petite expérience du championnat français.

« Tu es capable d’aller jusqu’en équipe de France »

Pour le moment, Lilian Brassier ne s’est pas encore imposé comme un titulaire important au sein de l’OM. Depuis le début du championnat, le défenseur central n’a pris part qu’à six rencontres de Ligue 1, pour 451 minutes de jeu. Cela n’empêche pas Roberto De Zerbi de prévoir un très grand avenir à son joueur. L’Équipe relaye d’ailleurs un échange tenu entre les deux hommes après le match contre Toulouse, le 31 août dernier. « Tu as fait un bon match, mais tu as joué à 30 % de tes capacités. Si tu ne pousses pas, tu ne connaîtras jamais tes limites, alors que si tu donnes 100 %, tu es capable d’aller jusqu’en équipe de France. »

De Zerbi croit énormément en Lilian Brassier

Selon Roberto De Zerbi, Lilian Brassier pourrait donc bientôt toquer à la porte de l’équipe de France, mais il pourrait également viser plus haut que l’OM encore. L’entraîneur italien lui prédit un avenir de « top défenseur de Premier League », mais seulement si l’ancien Brestois arrive à faire fructifier ses qualités de vitesse ou bien encore de relance. Mais avant de viser aussi haut, Brassier devra d’abord s’imposer comme un titulaire indiscutable à Marseille, ce qui ne sera déjà pas une mince affaire.