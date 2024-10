PSG - Real Madrid : Il lâche sa réponse pour le transfert d’un crack

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid notamment, Josh Acheampong se retrouve aujourd’hui écarté par Chelsea. Tant qu’il n’aura pas signé un nouveau contrat, le latéral droit âgé de 18 ans ne sera pas réintégré. Une situation délicate évoquée par Enzo Maresca, qui espère conserver son jeune talent.

L’été dernier, le PSG avait été annoncé sur la piste de Josh Acheampong, jeune espoir de Chelsea, qui aurait pu devenir la doublure d’Achraf Hakimi. Un joueur qui serait également pisté par le Real Madrid, comme indiqué The Independent, dans l’optique de compenser la grave blessure de Dani Carvajal. D’après les informations de The Athletic, Josh Acheampong a été informé par Chelsea qu’il ne jouerait pas pour l’équipe première ou avec les U21 tant qu’il n’aura pas signé un nouveau contrat, lui qui est actuellement lié au club jusqu’en juin 2026.

Kolo Muani : La décision radicale du PSG pour son transfert https://t.co/CNlS2hBoGZ pic.twitter.com/bX40m3r6vD — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« Notre intention est de ne pas le perdre »

« Je pense que c'est dommage pour Josh. Ce genre de match pourrait être une opportunité pour lui. J'ai discuté avec lui personnellement il y a environ trois semaines. C'était une discussion très positive, mais depuis, je n'ai plus parlé avec lui. C'est dommage car je pense que Josh peut potentiellement devenir un joueur de premier plan. Il a encore 18 ans et il est très jeune. Il peut être très important pour Chelsea. Notre intention est de ne pas le perdre », a déclaré Enzo Maresca, dans des propos relayés par le journaliste Ben Jacobs.

« J'aime beaucoup Josh et que j'aimerais qu'il soit ici avec nous »

L’entraîneur de Chelsea espère « trouver une solution pour son contrat. Le plus important pour l'instant est qu'il joue quelques minutes et qu'il prenne du plaisir à jouer au football. C'est une mauvaise situation pour lui. Je ne connais pas les gens qui essaient de résoudre le problème et je ne sais pas s'ils l'aident ou non. La seule chose que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup Josh et que j'aimerais qu'il soit ici avec nous, mais ce n'est pas possible. »