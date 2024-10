Mercato : «Un rêve», le clan Zidane ouvre la porte à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deuxième fils de Zinédine Zidane, Luca Zidane aurait pu débarquer en Ligue 1 il y a deux ans, avant de finalement s’engager avec Eibar. Aujourd’hui à Grenade, le gardien âgé de 26 ans espère évoluer dans le championnat de France un jour et surtout à l’OM, un club qu’il « a dans le cœur ».

Si Zinédine n’y a jamais joué, l’OM a malgré tout une place importante dans la famille Zidane. Notamment pour Luca Zidane, deuxième fils du Ballon d’Or 1998, né dans la cité phocéenne. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Grenade, qu’il a rejoint l’été dernier, le gardien âgé de 26 ans se verrait bien évoluer en Ligue 1 et plus précisément à l’OM.

« J’ai l’OM dans le cœur »

« Les deux clubs de mon cœur, c’est l’OM, parce que je suis né à Marseille, et toute ma famille d’ailleurs vit à Marseille, donc j’ai l’OM dans le cœur. Et après c’est le Real Madrid, parce que j’ai fait 15 ans là-bas, c’est le meilleur club du monde. Maintenant c’est Grenade. Je suis là, je suis content d’être ici. C’est vraiment un grand club, ambitieux, donc aussi Grenade », a déclaré Luca Zidane dans un entretien accordé à Free FOOT, avant d’évoquer son transfert raté en Ligue 1 et son envie d'évoluer sous les couleurs de l’OM.

« Jouer à l'OM, c’est un rêve pour tout Marseillais »

« J’aimerais vraiment découvrir la Ligue 1, c’est vraiment un championnat que j’aime beaucoup. Il y a deux, trois ans, j’ai eu l’opportunité de jouer dans un club en Ligue 1 et ça ne s’est pas fait, finalement j’ai signé à Eibar et ça s’est bien passé à Eibar donc je suis content d’avoir pris cette décision. Je suis marseillais donc jouer à l'OM, c’est un rêve pour tout Marseillais. Pour l’instant, ce n’est pas le moment, mais pourquoi pas un jour pouvoir y jouer », a ajouté Luca Zidane.