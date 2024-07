Mercato : Signature à l’ASSE, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel ! Après Aïmen Moueffek, l'ASSE a officialisé la prolongation de Mickaël Nadé. Le défenseur de 25 ans est désormais lié au club stéphanois jusqu'en juin 2028. Questionné par les médias de la formation, le joueur a expliqué ce qui l'a poussé à renouveler son contrat à Saint-Etienne.

De retour dans l’élite, l’ASSE s’efforce de construire l’équipe la plus solide en apportant du sang frais, mais aussi en prolongeant ses cadres. Il y a quelques jours, la formation stéphanoise avait annoncé la prolongation d’Aïmen Moueffek, son talentueux milieu de terrain. Et ce mercredi, une nouvelle signature a été annoncée. Formé à Saint-Etienne, Mickaël Nadé a fini par renouveler son contrat. Le défenseur central de 25 ans est désormais lié à l’ASSE jusqu’en juin 2028.

Nadé savoure après sa prolongation

Questionné par les médias du club, Nadé a expliqué sa prolongation et a évoqué ses prochains objectifs avec l'ASSE, notamment celui de se maintenir en LIgue 1. « C'était important pour moi de poursuivre l'aventure avec l'ASSE, mon club formateur. Je suis heureux de retrouver la Ligue 1 avec ce club. Il va maintenant falloir faire le travail sur le terrain pour aller chercher ce maintien dans l'élite ! » a-t-il déclaré ce mercredi dans des propos rapportés par le site du club stéphanois.

« La prolongation de Mickaël est une très bonne nouvelle »

Après le joueur, Olivier Dall’Oglio a salué cette prolongation, une de plus pour l’ASSE, qui poursuit son stage de préparation. «La prolongation de Mickaël est une très bonne nouvelle. C'est un joueur du crû qui a fait une très belle deuxième partie de saison et a été décisif pour la montée. Il y avait un souhait qu'il reste avec nous. C'est un garçon sérieux, solide, avec une marge de progression. On est satisfait de le voir poursuivre avec nous ! » a confié le technicien stéphanois.