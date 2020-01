Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a donné sa réponse à Noël Le Graët !

Publié le 26 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Noël Le Graël a récemment lancé un bel appel du pied à Zinedine Zidane pour un avenir à la tête de l’équipe de France, l’entraîneur du Real Madrid a évoqué le sujet.

« Le jour où Didier partira, décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, il sera l'homme de la situation. Il y a le Qatar. Didier sera présent et peut-être après, je n'en sais rien », confiait récemment Noël Le Graët au micro de Canal + , et le président de la FFF a donc envoyé un message très fort à Zinedine Zidane pour la succession de Didier Deschamps. Mais l’entraîneur du Real Madrid a préféré évoqué le sujet avec une certaine prudence samedi en conférence de presse au moment de répondre à Le Graët.

« Très content d’être ici »