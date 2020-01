Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane monte au créneau pour ces deux indésirables

Publié le 25 janvier 2020 à 22h00 par A.C.

Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, a répondu aux questions concernant le possible départ de deux de ses joueurs.

Annoncé comme une pépite à polir, Brahim Diaz peine à s’affirmer au Real Madrid. Depuis son arrivée cet été en provenance de Manchester City, il n’a disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues, cumulant 77 minutes de jeu au total. La situation de Mariano Diaz est pire. Les seules rencontres disputées par l’ancien de l’OL sont au nombre de deux, toutes en Supercoupe d’Espagne, avec 44 minutes de jeu. Cela ne semble toutefois pas les pousser à quitter le Real Madrid, à en croire la presse espagnole.

« Tous les joueurs connaissent leur situation et ce sont eux qui doivent décider ce qu'ils font »