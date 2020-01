Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane relancé par… Patrick Vieira ?

Publié le 24 janvier 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il dispose d’un temps de jeu très limité cette saison au Real Madrid, Brahim Diaz figurerait sur les tablettes de l’OGC Nice et de plusieurs écuries espagnoles.

« Mariano et Brahim Diaz ? Je ne peux pas vous dire de quoi je parle avec mes joueurs. Ils connaissent la situation et c’est ce qui m’intéresse. Pour l’instant, ils sont ici et je suis content de tous les joueurs que j’ai », confiait récemment Zinedine Zidane, laissant donc clairement entendre que Brahim Diaz ne quitterait pas le Real Madrid cet hiver. Le jeune milieu offensif espagnol n’est entré en jeu qu’à trois reprises depuis le début de la saison, et il ne semble pas entrer dans les plans de Zidane. D’ailleurs, un club de Ligue 1 aurait des vues sur Diaz…

L’OGC Nice voudrait Brahim Diaz