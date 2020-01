Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire pour l’avenir de James Rodriguez ?

Publié le 25 janvier 2020 à 17h30 par H.G.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, James Rodriguez aurait peu de chance de quitter le club madrilène cet hiver et restera vraisemblablement jusqu’en fin de saison.

Revenu l’été dernier après deux ans en prêt au Bayern Munich, James Rodriguez espérait sans doute connaître un meilleur come-back au Real Madrid. Blessé et n’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, l’international colombien ronge son frein depuis le début de saison. Une situation d’autant plus frustrante l’ancien joueur de l’AS Monaco dans la mesure où il avait été annoncé dans les viseurs du Napoli et l’Atlético de Madrid qui le voulaient vraiment, alors que le Real Madrid semble l’avoir conservé à défaut de trouver un accord avec les clubs intéressés. Et cette situation délicate pour James Rodriguez ne serait pas près de prendre fin cet hiver à en croire les informations de la presse espagnole.

James ne quittera le Real Madrid qu’en cas d’offre d’achat