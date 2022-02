Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel va passer à l'action pour ce joueur d'Ancelotti !

Publié le 20 février 2022 à 20h00 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2025, Eder Militao aurait tapé dans l'oeil de Chelsea. A tel point que Thomas Tuchel serait sur le point de passer à l'action. En effet, le coach des Blues aurait prévu de rencontrer l'agent d'Eder Militao dans un avenir proche.

Alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane ont quitté le Real Madrid, Carlo Ancelotti peut compter sur David Alaba et Eder Militao pour assurer en charnière centrale. Alors que l'international brésilien réalise de grosses performances depuis le début de saison, plusieurs écuries européennes seraient à l'affût pour le recruter. Selon les dernières informations de Marca , Chelsea, le Bayern Munich et Manchester United auraient inscrit le nom d'Eder Militao sur leurs tablettes. D'ailleurs, le club emmené par Thomas Tuchel serait prêt à lancer les hostilités sur ce dossier.

Thomas Tuchel va rencontrer l'agent d'Eder Militao