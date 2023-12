Mercato - Real Madrid : Rebondissement pour l’avenir de Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane conserverait une belle côte au sein du club espagnol. Le champion du monde 1998 serait toujours très apprécié par Florentino Perez, président de la Casa Blanca. Le Français pourrait avoir sa chance, surtout que l'avenir de Carlo Ancelotti apparaît comme incertain selon certaines sources.

Quel sera le prochain club de Zinédine Zidane ? Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 a été énormément courtisé ces derniers mois. Le PSG se serait renseigné sur sa situation, mais Zidane, qui rêvait de prendre en main l'équipe de France après le dernier Mondial 2022, aurait repoussé ce projet. L'ancien international français attendrait la bonne proposition et celle-ci pourrait arriver d'Espagne.

Ancelotti, priorité du Real Madrid ?

De l'autre côté des Pyrénées, le nom de Zinédine Zidane est apparu dans le viseur du Real Madrid. Le Français figure parmi les noms susceptibles de remplacer Carlo Ancelotti en fin de saison. Sauf que le technicien italien n'est pas certain de quitter la Casa Blanca. Annoncé dans le viseur de la Fédération brésilienne, Ancelotti serait, aujourd'hui, proche d'une prolongation selon les informations de Sport . Le coach attendrait la proposition de ses dirigeants et serait enclin à poursuivre l'aventure.

« Son avenir est flou »