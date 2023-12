Mercato : Le rendez-vous qui va tout changer pour Zidane ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane chercherait un point de chute après une longue pause loin des bancs de touche depuis le printemps 2021. Le Real Madrid serait une voire l’option privilégiée de Zidane pour son grand retour. Mais il se pourrait que le club merengue lui devienne inaccessible en raison d’une prolongation de contrat de Carlo Ancelotti.

En mai 2021, Zinedine Zidane prenait la décision de quitter une deuxième fois ses fonctions d’entraîneur du Real Madrid en l’espace de trois ans. Et depuis, le champion du monde 98 est sans club. Le journaliste Frédéric Hermel qui est également son biographe, a affirmé début 2023 dans la foulée de la prolongation de contrat de Didier Deschamps que Zidane souhaitait prendre les rênes de l’équipe de France.

Le Real Madrid comblé avec Ancelotti

Et depuis, Zinedine Zidane est annoncé aux quatre coins de l’Europe et notamment au Real Madrid dans le cadre de la succession de Carlo Ancelotti. Le contrat de l’entraîneur italien au Real Madrid arrivera à expiration à l’issue de la saison et son nom est lié à la sélection brésilienne. Cependant, d’après AS , le comité de direction du Real Madrid et son président Florentino Pérez seraient aux anges avec Carlo Ancelotti.

