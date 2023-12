Mercato : Le voeu de Zidane révélé ?

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Zinedine Zidane. Lui qui est en inactivité depuis son deuxième départ du Real Madrid au printemps 2021, les portes se ferment une à une. Néanmoins, de par le train de vie qu’il aimerait avoir ou plutôt conserver, un proche a fait part d’une possibilité insoupçonnée. Explications.

Zinedine Zidane se retrouve sans aucune option viable semble-t-il, près de trois ans après son départ du Real Madrid en mai 2021. En effet, son rêve bleu en équipe de France s’est momentanément envolé avec la prolongation de contrat de Didier Deschamps en janvier dernier. Pour ce qui est du Real Madrid, Carlo Ancelotti serait potentiellement susceptible de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Et maintenant ?

La sélection espagnole pour continuer de vivre à Madrid ?

Sur le plateau de Générations After au début du mois de novembre, Frédéric Hermel n’a pas manqué de faire un point sur les possibilités en terme de destinations au sujet du retour de Zinedine Zidane sur un banc de touche. Journaliste et biographe du champion du monde 98, Hermel a écarté une option, de façon nette et précise. « Si tu me dis que Zidane entraînera un club en Angleterre, je n’y crois pas beaucoup ». En revanche, La Roja n’est pas utopique et notamment pour les conditions de vie qui vont avec. « Par contre, la sélection espagnole pourquoi pas. À partir du moment où il va y avoir des élections à la fédération espagnole, qui sait si un candidat pourrait avoir cette idée et penser à Zidane. Ça ne me paraît pas saugrenu. Zidane adore vivre à Madrid. En étant sélectionneur, tu peux continuer de vivre à Madrid. Ce n’est pas d’actualité, mais tu ne peux pas dire que c’est impossible ».

L’OM pour Zidane ?

Néanmoins, Zinedine Zidane pourrait cependant faire son grand retour aux affaires… chez lui à Marseille. L’enfant du pays n’a certes jamais évolué à l’OM en tant que joueur, mais il pourrait en devenir le manager général en cas de rachat du club phocéen par des investisseurs saoudiens. Reste à savoir de quoi sera fait l’avenir de Zinedine Zidane à présent.