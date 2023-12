Le Qatar a fait «une erreur» avec le PSG

Thomas Bourseau

L’espace de trois ans, Ander Herrera a témoigné de la grandeur du PSG et de la puissance acquise par le club de la capitale ces dernières années. Cependant, pour l’Espagnol, le Qatar a fait une grossière erreur au lancement de son projet en annonçant vouloir rapidement mettre la main sur la Ligue des champions. Explications.

À l’été 2011, le Paris Saint-Germain passait sous pavillon qatari. Et de là, une obsession folle prenait vie : faire du PSG une référence du football mondial tant sur le terrain qu’en dehors. Plus d’une décennie après, force est de constater que le club de la capitale a excellé dans le second domaine en ouvrant notamment une boutique officielle du Paris Saint-Germain à New York et plus récemment en plein coeur de Londres, seul club étranger à jouir d’un tel privilège dans la capitale anglaise.

«Je me suis dit : «C’est une grosse erreur»»

Pour ce qui est du terrain, bien que le PSG ait énormément grandi, le club de la capitale n’est jamais parvenu à soulever le graal européen qu’est la Ligue des champions. Et pourtant, le président Nasser Al-Khelaïfi avait immédiatement fait part de sa volonté de voir le Paris Saint-Germain rapidement devenir champion d’Europe. Malgré une finale en 2020 et une demi-finale l’année suivante, le club parisien a toujours échoué à faire de gros parcours dans cette compétition. Et selon Ander Herrera, ex-joueur du club parisien, les défaites du PSG sont souvent (trop) fêtées en France. Et la faute revient en partie aux objectifs annoncés dès le début du projet. « Les critiques ? Au PSG, quand tu perds, c’est la fête nationale ! (Rires). (…) Le PSG grandit vraiment rapidement, peut-être un peu trop vite. Je me souviens quand le Qatar est arrivé au club, ils ont dit : Notre objectif est de remporter la Ligue des champions. Je me suis dit : « C’est une grosse erreur ».

Mercato - PSG : C’est terminé pour ce flop du projet QSI ? https://t.co/c3ECkqN5QE pic.twitter.com/qbejZfPazb — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

«Vous ne pouvez pas aller dans un club qui n’a pas gagné un trophée pendant longtemps et vous imposer ces attentes»