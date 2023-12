Mercato - PSG : Voilà les prochains phénomènes du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le PSG a pris un nouveau tournant dans son projet, en se renforçant avec des joueurs à fort potentiel tels que Bradley Barcola ou Manuel Ugarte. Une stratégie sur laquelle les Parisiens comptent miser sur le long terme puisque plusieurs jeunes éléments sont déjà annoncés dans le viseur du PSG pour les prochains mois.

Réputé pour sa capacité à dénicher de grands talents, Luis Campos a bouclé l'arrivée de plusieurs jeunes joueurs talentueux à l'image de Bradley Barcola, Manuel Ugarte ou encore Gonçalo Ramos qui représentent l'avenir du PSG, sans oublier le retour de Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Mais le conseiller sportif du club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et continue de prospecter sur le marché à la recherche des prochains cracks.

Le PSG prêt à piocher au LOSC ?

Dans cette optique, le PSG regarde du côté du LOSC notamment où Lenny Yoro semble être une piste concrète. Néanmoins, il faudra faire face à une lourde concurrence puisque, comme révélé par le10sport.com, Manchester United et Manchester City sont également dans le coup. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG s'intéresserait également à Lucas Chevalier, le portier lillois. Cela démontre la volonté du PSG de continuer à se renforcer pour le futur.

La filière brésilienne relancée ?