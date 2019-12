Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Zidane est interrogé sur Paul Pogba…

Publié le 21 décembre 2019 à 14h30 par T.M.

Faute d’avoir recruté Paul Pogba cet été, Zinedine Zidane peut compter sur l’explosion de Federico Valverde. Mais les deux joueurs pourraient-ils jouer ensemble ? La question a été posée à l’entraîneur du Real Madrid.

Un mal pour un bien ? Cet été, le Real Madrid n’a pas réussi à recruter Paul Pogba. Toutefois, le fait que le Français soit resté à Manchester United a permis à Federico Valverde de se faire une place dans l’entrejeu de Zinedine Zidane. Aujourd’hui, l’Uruguayen de 21 ans est essentiel dans le milieu de terrain. Le Real Madrid a-t-il donc encore besoin de Pogba ? Valverde pourrait-il former un duo de choc avec le champion du monde ?

« Heureux que Valverde soit avec nous »