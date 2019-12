Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a trouvé son premier renfort estival !

Publié le 21 décembre 2019 à 13h00 par H.G.

Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi pourrait bien faire son grand retour au sein du club madrilène l’été prochain.

Achraf Hakimi réalise d’excellentes performances cette saison au Borussia Dortmund et s’est imposé comme un titulaire indiscutable de l’écurie allemande. L’international marocain se montre très performant à chaque fois qu’il est fait appel à lui, aussi bien en tant que latéral droit, latéral gauche ou ailier. Et les bonnes prestations et progrès réalisés par Achraf Hakimi ne passeraient pas inaperçus du côté du Real Madrid, qui l’a envoyé en prêt au BVB et qui aurait pris une grande décision pour l’avenir de son joueur en vue de l’été prochain.

Le Real Madrid aurait réservé une place dans son effectif à Achraf Hakimi