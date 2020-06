Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Sterling, Zidane fait face à un adversaire inattendu…

Publié le 1 juin 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Dans les plans du Real Madrid depuis de longs mois, Raheem Sterling pourrait quitter Manchester City cet été au vu de la situation sportive des Citizens avec l’UEFA. Cependant, Manchester United prévoirait de compromettre les plans de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez avec l’international anglais.

Et si l’UEFA faisait les affaires du Real Madrid pour une piste de longue date en la personne de Raheem Sterling ? En février dernier, l’instance européenne communiquait la suspension de Manchester City pour les deux prochaines campagnes européennes pour non respect du règlement mis en place par le Fair-Play financier. Certes, les Skyblues ont fait appel de la décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport, mais son verdict est toujours inconnu et à l’approche du mercato estival, cela pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l’avenir de joueurs clés de City, à l’instar de Raheem Sterling.

Sterling rêve de Madrid, le Real le veut toujours

En marge du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions en février dernier, l’international anglais avait fait savoir à AS que jouer au Real Madrid était son « rêve ». Un joli appel du pied pour la Casa Blanca , alors que Florentino Pérez aurait contacté le clan Sterling lors du dernier mercato estival pour prendre le pouls pour un éventuel transfert à l’avenir. D’après The Independent , le Real Madrid n’aurait toujours pas fait une croix sur Raheem Sterling, alors que Zinedine Zidane voudrait renforcer son secteur offensif. Kylian Mbappé reste à terme l’objectif numéro un de l’entraîneur du Real Madrid, et un transfert à l’été 2021 pourrait s’effectuer. Sadio Mané est aussi une possibilité, comme le10sport.com vous l’a rappelé le 20 mai dernier. Néanmoins, la piste Sterling serait sérieuse, bien qu’un concurrent inattendu pointerait le bout de son nez dans ce feuilleton.

Manchester United pour jouer les trouble-fête