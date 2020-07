Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Pogba, Zidane va devoir se faire une raison

Publié le 17 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane rêverait depuis son retour sur le banc de recruter Paul Pogba. Néanmoins, le milieu de terrain de Manchester United serait bien parti pour… prolonger son contrat chez les Red Devils !

Dès son retour à la tête de l’effectif merengue en mars 2019, Zinedine Zidane aurait dressé une liste de recrues pour renforcer à moyen terme son groupe. L’entraîneur du Real Madrid voudrait ainsi que Kylian Mbappé et Paul Pogba finissent par déposer leurs valises au Santiago Bernabeu. Concernant le dossier Mbappé, compte tenu de la réalité économique actuelle et de son contrat avec le PSG (juin 2022), le rendez-vous serait pris pour l’été 2021. Pour Paul Pogba, à l’instar du dernier mercato estival, Zidane attendrait son arrivée à Madrid cet été. Cependant, le champion du monde tricolore devrait rester à Manchester United et même rallonger son expérience mancunienne.

Pogba au Real ? Il devrait prolonger à Manchester United !