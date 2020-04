Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho aurait arrêté sa décision pour Harry Kane !

Publié le 23 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que Manchester United et le Real Madrid sembleraient se disputer les services de Harry Kane, José Mourinho ne compterait pas témoigner du départ de son attaquant à l’intersaison.

Arrivé en novembre dernier suite au licenciement de Mauricio Pochettino, José Mourinho voudrait apporter quelques ajustements à l’effectif de Tottenham lors du prochain mercato. The Special One aurait deux priorités pour le marché estival : recruter Issa Diop et Raul Jimenez pour que l’attaquant de Wolverhampton évolue aux côtés de Harry Kane. De quoi laisser entendre que l’entraîneur des Spurs compterait sur l’international anglais la saison prochaine, bien que le principal intéressé n’ait pas fermé la porte à un départ dernièrement et que Manchester United, le Real Madrid ainsi que la Juventus seraient sur les rangs. Lucas Moura a confirmé cette tendance, comme quoi Mourinho songerait à conserver Kane.

« Je suis certain que Mourinho veut le garder »