Mercato - Real Madrid : Mbappé a renoncé à un jackpot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rêvant depuis tout petit de jouer pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve. En effet, cet été, le Français a quitté le PSG pour signer chez les Merengue. Un choix davantage sportif que financier puisque Mbappé aurait pu gagner beaucoup plus d’argent loin du Real Madrid.

Pour Kylian Mbappé, le bon moment était visiblement venu pour lui de signer au Real Madrid. Après plusieurs rendez-vous manqués avec la Casa Blanca, l’ex-joueur du PSG a enfin posé ses valises en Espagne. Si Mbappé restera très bien payé au Real Madrid, il a dû tout de même renoncer à plusieurs millions d’euros…

PSG - Real Madrid : L’erreur commise par Mbappé avec son transfert https://t.co/obq00ByFQH pic.twitter.com/s8nPBqEDpV — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Mbappé pouvait gagner plus d’argent qu’au Real Madrid

Pour Kylian Mbappé, rejoindre le Real Madrid n’était clairement pas un choix financier. Ailleurs, que ce soit en restant au PSG ou rejoignant un autre club, le Français aurait pu gagner plus. Pour FourFourTwo, Guillem Balague explique : « Mbappé, Endrick, Bellingham et d’autres stars auraient pu aller n’importe où et gagner plus d’argent ailleurs ».

Impossible de rivaliser avec le prestige de la Casa Blanca

C’est finalement le prestige du Real Madrid qui fait la différence face à l’argent de la concurrence. « Le maillot blanc, l’histoire et l’ambition du Real Madrid sont des choses avec lesquelles aucun autre club ne peut rivaliser. Ils restent le plus grand attrait », a poursuivi Balague.