Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme révélation de Van de Beek sur son arrivée avortée au Real Madrid !

Publié le 4 septembre 2020 à 20h00 par B.C.

Dans la short-list de Ronald Koeman, nouvel entraîneur du FC Barcelone, Donny Van de Beek était également une cible de longue date du Real Madrid. Interrogé sur le sujet, le milieu confirme d'ailleurs l'existence d'un accord avec l'écurie de Zinedine Zidane.

Finalement, c'est à Manchester United que Donny Van de Beek va poursuivre sa carrière. Annoncé proche d'une arrivée en Espagne, le milieu a officiellement rejoint les Red Devils cette semaine alors qu'il figurait pourtant sur la short-list du FC Barcelone comme vous l'avait révélé le 10 Sport. Ronald Koeman avait en effet coché son nom pour cette nouvelle saison avant même qu'il ne rejoigne officiellement le club catalan. Le Néerlandais n'était d'ailleurs pas le seul homme sous le charme de Van de Beek, puisque Zinedine Zidane s'intéressait également à lui. En mai dernier, le 10 Sport vous expliquait notamment que l'entraîneur du Real Madrid était en contact avec le jeune joueur afin d'évoquer sa situation, et un accord avait même été trouvé.

« Tout était bouclé avec le Real Madrid »