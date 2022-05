Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le contrat de cette nouvelle recrue d'Ancelotti est révélé !

Publié le 10 mai 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger se serait engagé avec le Real Madrid pour une durée de quatre saisons. L'international allemand devrait toucher 9 à 10M€ par an et disposer d'une clause libératoire à 400M€ dans son nouveau contrat.

Alors que son contrat avec Chelsea arrivera à terme le 30 juin, Antonio Rüdiger ne devrait plus faire partie de l'effectif de Thomas Tuchel lors de l'exercice 2022-2023. Selon les informations de Fabrizio Romano de ce mardi, le Real Madrid aurait bouclé l'arrivée libre et gratuite de l'international allemand pour les quatre prochaines saisons. Une indiscrétion confirmée par The Athletic , qui a dévoilé les chiffres de l'opération.

Un contrat de 10M€ et une clause libératoire de 400M€ pour Rüdiger ?