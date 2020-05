Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'un cadre de Zidane en danger... à cause du coronavirus !

Publié le 7 mai 2020 à 0h30 par B.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2021, Casemiro aurait entrepris des contacts avec sa direction pour prolonger son bail, mais l'épidémie de coronavirus perturberait les négociations.

Ce n'est pas la plus grande star du Real Madrid, mais c'est pourtant l'un des éléments essentiels de l'équipe de Zinedine Zidane. À 28 ans, Casemiro se montre indispensable dans l'entrejeu (35 matches disputés cette saison toutes compétitions confondues) et suscite naturellement quelques convoitises. Il y a quelques mois, la presse espagnole expliquait notamment que le PSG visait l'international brésilien pour se renforcer. Cependant, Zinedine Zidane n'a absolument pas l'intention de se séparer de son milieu de terrain, même si le contrat de ce dernier prendra fin en 2021. Une situation qui commencerait à inquiéter en interne.

Le Real Madrid veut blinder Casemiro, mais le coronavirus bloque tout