Mercato - PSG : Une décision radicale prise pour Youcef Atal ?

Publié le 7 mai 2020 à 0h15 par T.M.

Alors que le nom de Youcef Atal a souvent été associé au PSG, Leonardo ne devrait pas avoir gain de cause dans ce dossier. Explications.

Dans l’esprit de Leonardo, les priorités pour le mercato estival semblent claires. Au PSG, on attendrait à voir débarquer un milieu de terrain, ainsi qu’un arrière gauche et droit. Reste désormais à connaitre l’identité des recrues. Pour remplacer Thomas Meunier, dont le départ se profile plus que jamais étant en fin de contrat, Leonardo a coché plusieurs noms à l’instar d’Adam Marusic ou Hamari Traoré. De même, le nom de Youcef Atal a aussi été évoqué pour venir rejoindre le PSG. Le joueur de l’OGC Nice sera-t-il donc le successeur de Meunier ?

Atal retenu ?