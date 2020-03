Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ déjà programmé pour l'été prochain ?

Publié le 11 mars 2020 à 15h30 par La rédaction

Takefusa Kubo réalise une bonne saison en prêt à Majorque. Et le Real Madrid, soucieux de son développement, aurait déjà tout prévu pour l’avenir de sa pépite.

Rayonnant cette année du côté de Majorque, Takefusa Kubo s'acclimate parfaitement au football espagnol. Le jeune milieu de terrain japonais de 18 ans est prêté cette saison par le Real Madrid, qui place beaucoup d’espoir dans ce profil. L’international Japonais a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en Liga cette saison. Et le Real Madrid aurait d’ailleurs déjà planifié l’avenir de Kubo pour l'été prochain...

Un autre prêt programmé pour Kubo ?